Почему нас так удивляет способность йогов по желанию изменять ритм сокращений сердца 1)потому что сердечный ритм у человека не изменяется. 2)Потому что деятельность сердца р егулируется мозгом независимо от сознания. ...

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Почему нас так удивляет способность йогов по желанию изменять ритм сокращений сердца 1)потому что сердечный ритм у человека не изменяется. 2)Потому что деятельность сердца р егулируется мозгом независимо от сознания. 3)Потому что сердце само устанавливает частоту сокращений.

Автор: Гость