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Почему нас теперь относят якобы разумным
Почему нас теперь относят якобы разумным
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Странный вопрос, видимо ради прикола. нас относят к разумным, потому что мы умеем рассуждать
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