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Почему наука о языке
Почему наука о языке
Ответ(ы):
Ответил Гость:
При помощи языка мы разговариваем,понимаем передаем опыт
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