Почему не теряет смысл поговорка "Век живи-век учись"?

Век живи,век учись. Эта пословица не теряет свой смысл и в наше время,потомучто она очень актуальна и в наши дни. Мы постоянно в нашей жизни чему-то учимся, поэтому как говориться без труда не выловишь и рыбки из пруда. Я считаю что если человек не будет учиться то пойдет регресс, в человеке. Если человек не будет развиваться, у нас в стране начнется полное отупение молодежи.