Почему не удаётся выделить жир из молока фильтрованием. как это можно сделать? не ??опировать учту за ошибку
Химия
Почему не удаётся выделить жир из молока фильтрованием. как это можно сделать? не ??опировать учту за ошибку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жир - эмульсия, поэтому фильтрованием результата не добиться. (Эмульсии не разделить фильтрованием) А всё-таки выделить жир можно при помощи сепаратора, который отделит от молока сливки, далее надо взбить сливки - получится масло(молочный жир) и сыворотка
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