Почему не удаётся выделить жир из молока фильтрованием. как это можно сделать? не ??опировать учту за ошибку

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Жир - эмульсия, поэтому фильтрованием результата не добиться. (Эмульсии не разделить фильтрованием) А всё-таки выделить жир можно при помощи сепаратора, который отделит от молока сливки, далее надо взбить сливки - получится масло(молочный жир) и сыворотка