Почему некоторые слова написаны с заглавной буквы Напиши ответ Катя

Почему некоторые слова написаны с заглавной буквы Напиши ответ Катя

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Катя..............)) Все правильно?:D
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