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Почему нельзя без разрешения учителя вставлять компьютер диски и флешки
Почему нельзя без разрешения учителя вставлять компьютер диски и флешки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что ты можешь занести на компютер вирусы
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