Почему нельзя называть Лису и Журавля друзьями

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Почему нельзя называть Лису и Журавля друзьями
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Автор: Гость
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Гость:
тут про басню
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