Почему ни один другой город центральной России не может сравнится с Москвой по чи??лу жителей и хозяйственному значению

География
Почему ни один другой город центральной России не может сравнится с Москвой по чи??лу жителей и хозяйственному значению
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ни один город Центральной России не может сравниться с Москвой по числу жителей хозяйственному значению потому что Москва является центром России , туда завозят генеральную продукцию, туда едут много туристов.
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