Почему о переживаниях Илюшечки рассказывает его отец?Какие моменты в этом расска??е с особой силой рассказывают страдания мальчика

Литература
Почему о переживаниях Илюшечки рассказывает его отец?Какие моменты в этом расска??е с особой силой рассказывают страдания мальчика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сам Илюшечка был не в силах передать все те чувства и эмоции , которые он испытывал.А его отец как никто другой хорошо знал своего сына и мог рассказать о его мыслях и переживаниях
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Скласти речення за схемою [ ] ; [ ,( ), ]
Ответить
Музыка
Как построить увеличенную кварту в фа мажоре
Ответить
Окружающий мир
Какие даты важных событий 901527можно составить из даных цифр
Ответить
Українська мова
Напишіть будь ласка твір - опис на тему "Пробудження весни" (5-7) речень.
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста очень срочно!!!
Ответить