Почему о переживаниях Илюшечки рассказывает его отец?Какие моменты в этом расска??е с особой силой рассказывают страдания мальчика
Литература
Почему о переживаниях Илюшечки рассказывает его отец?Какие моменты в этом расска??е с особой силой рассказывают страдания мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что сам Илюшечка был не в силах передать все те чувства и эмоции , которые он испытывал.А его отец как никто другой хорошо знал своего сына и мог рассказать о его мыслях и переживаниях
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