Почему обрядовая сторона веры для большинства людей в 17 столетия была более значима чем её внутренне содержание
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Почему обрядовая сторона веры для большинства людей в 17 столетия была более значима чем её внутренне содержание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что так учили священики, они считали, что достаточно исполнять ( и то только когда люди видят) заповеди, но при этом не чтили Бога своими делами. Также в католическом направление принято покупать индульгенции , поэтому люди считали, что , сделав грех, умышлено или нет, можно откупиться
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