Почему обрядовая сторона веры для большинства людей в 17 столетия была более значима чем её внутренне содержание

Гость: Гость:

Потому что так учили священики, они считали, что достаточно исполнять ( и то только когда люди видят) заповеди, но при этом не чтили Бога своими делами. Также в католическом направление принято покупать индульгенции , поэтому люди считали, что , сделав грех, умышлено или нет, можно откупиться