Почему оловянный солдатик был одноногим?

Почему оловянный солдатик был одноногим?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Оловянный солдатик делался последним и олова ему на одну ногу не хватило, поэтому он был одноногим.
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