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Почему органеллы которые находятся в цитоплазме не проникают в ядро
Почему органеллы которые находятся в цитоплазме не проникают в ядро
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Я думаю, потому что у ядра хорошая и прочная оболочка
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