Почему организмам усваиваются продукты содержащие неразрушимые белки?

Биология
Почему организмам усваиваются продукты содержащие неразрушимые белки?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю потомучто неразрушимые белки расшиплются до очень мелких частц и легко усваиваются. 
Гость:
Тут наверно либо вопрос сформулирован неправильно,либо тут пропущено не. Почему организмом не усваиваются продукты содержащие неразрушимые белки? Ответ:потому что организмом белки только усваиваются в упрощённом виде,тоесть в виде мономера,в данном случае аминокислоты.
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