Почему организмам усваиваются продукты содержащие неразрушимые белки?

я думаю потомучто неразрушимые белки расшиплются до очень мелких частц и легко усваиваются.

Гость: Гость:

Тут наверно либо вопрос сформулирован неправильно,либо тут пропущено не. Почему организмом не усваиваются продукты содержащие неразрушимые белки? Ответ:потому что организмом белки только усваиваются в упрощённом виде,тоесть в виде мономера,в данном случае аминокислоты.