Почему особое отношенние у людей сложилось к числам 3,7,13?В сказках

Почему особое отношенние у людей сложилось к числам 3,7,13?В сказках

Ответ(ы):

Ответил Гость:
3- Три сына 7-Седьмое небо 13-Несчастливое число(Чертова дюжина)
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