Почему отец Гринёва передумал отправлять своего сына в Петербург?

“Береги честь смолоду” — вот эпиграф повести А. С. Пушкина “Капитанская дочка”. Такое же наставление дает отец своему сыну Петру Андреевичу Гриневу, отправляя его на службу. Сам отец пытается не сбить своего сына с верной дороги, отправляя его не в Петербург, где молодой человек мог бы сбиться с пути, начав пить, играть в карты, а посылает его в маленькую крепость, где он мог бы честно служить отечеству, окрепнуть душою, ведь Петру Андреевичу Гриневу всего семнадцать лет. Пушкин в отце Гринева показывает те черты, которые ценятся в людях старой закалки, в людях XVIII века. Смысл жизни Андрея Петровича Гринева в том, чтобы человек при любых испытаниях не пошел на сделку со своей совестью. Он считает, что цель жизни каждого мужчины — честная служба на благо Отечества