Почему относительная атомная и относительная молекулярная массы не имеют единиц измерения?

Относительная атомная масса химического элемента или относительная молекулярная масса вещества показывают, во сколько раз масса атома данного химического элемента или молекула данного вещества, больше, чем 1/12 массы атома углерода (изотоп С12), т.е. это отношения массы атома/молекулы к одной двенадцатой атома углерода. По этой причине данные величины не имеют размерности (единицы измерения).