Почему пары слов каторые звучат одинаково, написан по-разному? Орел и орел Рыжик и рыжик Шарик и шарик Лилия и лилия Уголек и уголек
Русский язык
Почему пары слов каторые звучат одинаково, написан по-разному? Орел и орел Рыжик и рыжик Шарик и шарик Лилия и лилия Уголек и уголек
Ответ(ы):
Гость:
Это омонимы.хотя бы одно слова будет написино с большой букой,потому что оно является именнем собственным
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