Почему пары слов каторые звучат одинаково, написан по-разному? Орел и орел Рыжик и рыжик Шарик и шарик Лилия и лилия Уголек и уголек

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Почему пары слов каторые звучат одинаково, написан по-разному? Орел и орел Рыжик и рыжик Шарик и шарик Лилия и лилия Уголек и уголек

Автор: Гость