Почему перед зданием зданием равиваются флаги ?????
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Почему перед зданием зданием равиваются флаги ?????
Ответ(ы):
Гость:
Если это парламент то он должен висеть там. Россия, Америка и тд. У людей это просто патриотизм.
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