Почему пишется корИт и портИт? Обясните) И ещё если нетрудно: Труд при учениИ ск??ен, да плод от учения вкусен. Почему пишется И?
Русский язык
Почему пишется корИт и портИт? Обясните) И ещё если нетрудно: Труд при учениИ ск??ен, да плод от учения вкусен. Почему пишется И?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корит - неопределённая форма - корать. суффикс "а". Суффикс "а" присутствует в глаголах 2 спряжение, а в глаголах 2 спряжения окончание ИТ-, ИТЕ-., тоже самое в слове портить- портить - появился суффикс "и", который тоже 2 спряжение обозначает. при учении ( Предложный падеж, ср.р., ), в предложном падеже, в словах среднего рода окончание всегда "И"
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