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Почему письменная речь важнее устной?
Почему письменная речь важнее устной?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Письменная и устная речь обе не мало важны.
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