Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , а плоды р??бины , калины и некоторых других растений сладкими и вкусными ?
Биология
Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , а плоды р??бины , калины и некоторых других растений сладкими и вкусными ?
Ответ(ы):
Гость:
Это происходит из-за превращения крахмала в глюкозу.
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