Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , а плоды р??бины , калины и некоторых других растений сладкими и вкусными ?

Биология

Почему после подмораживания клубни картофеля становятся сладковатыми , а плоды р??бины , калины и некоторых других растений сладкими и вкусными ?

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