Почему правительства Великобритании, Франции и США спокойно восприняли приход фашистов к власти в Италии и Германии
История
Почему правительства Великобритании, Франции и США спокойно восприняли приход фашистов к власти в Италии и Германии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия была настроена в уничтожении СССР и получения Кавказа. А капиталистические страны боялись, что СССР вырастет, когда сильное и могущественное государство. Они не знали, что творится в новой стране, как СССР, ведь она только образовалась и можно было ждать все, что угодно. Поэтому им было выгодно, Германию можно использовать и не пострадать. Вспомните, ведь СССР ездил в Англию, во Францию, в США. И никто не согласился вступить в антигитлеровскую коалицию. Лишь после Тегеранской конференции решили вступить, чтобы потом территории заполучить и устроиться на международной арене.
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