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почему при нехватке пресной воды пить соленую опасно?
почему при нехватке пресной воды пить соленую опасно?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
от соленой будет хотеться ещё больше пить
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