Почему при выполнении лабораторной работы на установке, изображённой на рисунке, термодинамический процесс нагревания воздуха в сосуде только приближённо можно считать изохорным?

Физика
Почему при выполнении лабораторной работы на установке, изображённой на рисунке, термодинамический процесс нагревания воздуха в сосуде только приближённо можно считать изохорным?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятно. Тут фишка в том, что при нагревании воды, одновременно будет нагреваться и колба, а значит колба будет расширяться, увеличивая внутренний объём. Поэтому процесс идеально изохорным не будет.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Нуждаюсь в помощи! Как решать этот и подобные примеры? Только прошу подробно и пон??тно. 0,75² * 2³ ----------------- = 3²
Ответить
Физика
на столе находится кусок кирпича объемом 200см². Вычислите силу тяжести, действующ??ю на кирпич. Изобразите эту силу на чертеже.
Ответить
Математика
Решите уравнения: 1)(3х-5,25):5=3/4 2)11:(0,4-2х)=2 1/2
Ответить
Химия
Напишите, пожалуйста, решение для 3-го номера. А то я в химии вообще дубак, а уже 11кл и догонять поздно
Ответить
Химия
ОСУЩЕСТВИТЬ ЦЕПОЧКУ ПРЕВРАЩЕНИЙ : S->Na2SO3->S->Na2S->H2S->SO2
Ответить