Почему при выполнении лабораторной работы на установке, изображённой на рисунке, термодинамический процесс нагревания воздуха в сосуде только приближённо можно считать изохорным?
Физика
Почему при выполнении лабораторной работы на установке, изображённой на рисунке, термодинамический процесс нагревания воздуха в сосуде только приближённо можно считать изохорным?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Понятно. Тут фишка в том, что при нагревании воды, одновременно будет нагреваться и колба, а значит колба будет расширяться, увеличивая внутренний объём. Поэтому процесс идеально изохорным не будет.
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