Почему Раскольников признался в преступлении?lt;br /gt;lt;br /gt; В романе Достаевского "Преступление и наказание"

Совершив преступление, Родион Раскольников впал в горячку, его стала страшно мучить совесть, преследовать жуткие образы. В конце концов, прядя все круги ада: ощутив отчуждение близких и самых дорогих людей, познакомившись с пропащим человеком Свидригайловым, и поняв, до чего может довести теория, которая позволяет безнаказанно преступать закон, Родион Раскольников захотел признаться в своем преступлении. Первым человеком, которому Раскольников рассказал о собственном страшном деянии, была Соня Мармеладова – девушка, живущая из-за крайней нужды по «желтому билету», дочь бывшего титулярного советника, безвольного, но добродушного пьяницы – Семена Мармеладова. Именно Соня помогла Раскольникову преступить черту страха: покаяться перед «миром», и искупить наказание на каторге. Сама она отправилась вместе с Родионом Романовичем в его не легкий путь.