Почему растения неужно поливать отстоявшиеся водой

Биология
Почему растения неужно поливать отстоявшиеся водой
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Хлор испаряется из воды. Ну и примеси всякие оседают. Плюс температура становится комнатной, что тоже плюс для цветов.
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