Почему растения нежно поливать отстоявшиейся водой
Биология
Почему растения нежно поливать отстоявшиейся водой
Ответ(ы):
Гость:
Хлор испаряется из воды. Ну и примеси всякие оседают. Плюс температура становится комнатной, что тоже плюс для цветов.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Математика
Помогите решить задачу по теме "Отношения и пропорции" Задача:Автомобиль проехал путь от одного города до другого за 6,5 часа со скоростью 60 км/...
Физика
К концам свинцовой проволоки длиной 50 см приложили напряжение 2 В. Сколько времени потребуется для того, чтобы провод расплавился? Начальная темпе...