Почему разные части(области) Урала заселены и освоены неодинаково? Как Природные ??словия и ресурсы влияют на размещение населения?

Гость: Гость:

1)Так как уральские горы делят Урал на две части: Предуралье и Зауралье,то по всей территории климат различен . Это повлияло на различное заселение и освоение Урала;2)От природных условий в большей степени зависит размещение население . Люди стараются селиться в более благоприятных условиях.