Почему разные части(области) Урала заселены и освоены неодинаково? Как Природные ??словия и ресурсы влияют на размещение населения?

География
Почему разные части(области) Урала заселены и освоены неодинаково? Как Природные ??словия и ресурсы влияют на размещение населения?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Так как уральские горы делят Урал на две части: Предуралье и Зауралье,то по всей территории климат различен . Это повлияло на различное заселение и освоение Урала;2)От природных условий в большей степени зависит размещение население . Люди стараются селиться в более благоприятных условиях.
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