Почему роса выпадает рано утром?(насыщенный пар и влажность)
Разное
Почему роса выпадает рано утром?(насыщенный пар и влажность)
Ответ(ы):
Гость:
Из-за охлаждения возд. массы вод. пар конденсируется на объектах вблизи земли и превращается в капли воды.
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