Почему рыночная экономика не всегда эффективна Какие механизмы понижают и повышают эффективность рыночной экономики

Рыночная экономика не всегда эффективна за счет следующих показателей:Угасание конкуренции (за счет монополий и НТП). Расточительное негуманное производство и не равное распределение доходов. Не учитывает внешних издержек (экология нарушается, общественные потребности не удовлетворяются). Не обеспечивает фундаментальные исследования в науке. Существование безработицы. Инфляция. Нестабильное развитие со спадами производства.