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Почему слова брашюра,жюри,паращют называют исключением
Почему слова брашюра,жюри,паращют называют исключением
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что произноситься по другому,а пишется жюри а говорится жури
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