Почему слово ДВОРЦОВО_ПАРКОВОГО пишется через дефис? Какое правило?

П пишутся через дефис сочетания, имеющие значение приблизительного указания на количество или время чего-либо, напр.:день-другой, человек двенадцать-пятнадцать, он вернется в марте-апреле (§118 п. 5) (Есть примечание: если в таких сочетаниях количество обозначается цифрами, между ними ставится не дефис, а тире: человек 12-–15, рублей 200--300). (Есть еще координирующее правило: вместо дефиса должен употребляться знак тире в сочетаниях, имеющих значение приблизительного указания на количество или время чего-либо, если хотя бы одна из частей содержит пробел: в январе -- начале февраля, ср.: в январе-феврале) (§ 154 п. 4) Ну и основное правило про тире в функции соединения: тире ставится между словами, которые, сочетаясь друг с другом, означают пределы (значение от... до) - пространственные, временные, количественные: первые десять –- пятнадцать лет добычи (§ 19 раздела «Пунктуация»)