Почему слово планета в переводе с древнегреческого означает та что блукае?

Планета Хотя знания о планетах уходят в глубь веков и наличествовали у всех цивилизаций, само слово "планета — древнегреческое. Греки верили, что Земля неподвижна и находится в центре вселенной, а небо и всё, что на нём видно, вращается вокруг Земли. Греческие астрономы ввели термин , «блуждающие звёзды» , для описания отличия звездоподобных объектов, перемещающихся в течение года, в отличие от asteres aplanis, «неподвижных звёзд» , которые были неподвижны друг относительно друга. Пять тел, ныне называемых планетами, известные древним грекам — те, которые видны невооруженным глазом: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.