Почему созревающая вишня меняет свой окрас???? Помогите срочно(((

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Почему созревающая вишня меняет свой окрас???? Помогите срочно(((
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Потму что в процессе созревания в плоде увелтчивается содержания пигментов каротиноидов...каротин - пигмент обуславливает желтый оранж и красный цвет
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