Почему спрос и предложение называют механизмами-регуляторами рынка?

Обществознание
Почему спрос и предложение называют механизмами-регуляторами рынка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
ПОТОМУ  ЧТО  ЭТО РЫНОК  ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ  ВСЕ  ЗАКАЗЫ  КУПИТЬ  И  ПРОДАТЬ ЗА  ТО  И  РЫНОК МОЖНО  ПРОДАТЬ  ПО  ДОГОВОРЕННОСТЮ  ЦЕНЕ  А  МОЖНО  И  НЕ  ПРОДАТЬ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Морфологический разбор слова,Клуба.Заранее спасибо)
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста!!! разбери слова по составу поставить подрежьте оборвите меняйте промывайте подрезайте сохраняются положить добавить любят ...
Ответить
Математика
С поля вывозили овощи на 10 машынах.каждая из этих машин делала по 8 рейсов в день и ??ывозила по 5 т овощей за один рейс.сколько тонн овощей вывез...
Ответить
Русский язык
Пожалуйста очень срочно нужен синтаксический разбор На основе редчайшего собран??я были выпущены десятки различных словарей спасибо ))
Ответить
Русский язык
Разбери слова по составу. речник, пожарник, лыжник, грибник, победитель, строител??, футболист, баянист
Ответить