Почему спрос и предложение называют механизмами-регуляторами рынка?
Обществознание
Почему спрос и предложение называют механизмами-регуляторами рынка?
Ответ(ы):
Гость:
ПОТОМУ ЧТО ЭТО РЫНОК ГДЕ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ВСЕ ЗАКАЗЫ КУПИТЬ И ПРОДАТЬ ЗА ТО И РЫНОК МОЖНО ПРОДАТЬ ПО ДОГОВОРЕННОСТЮ ЦЕНЕ А МОЖНО И НЕ ПРОДАТЬ
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