Почему существование идеологии язычества в Древней Руси было несовмес-тимым с развитием феодальных отношений? Объясните, как принятие христианства благоприятствовало развитию феодальных отношений в Киевской Руси.

Появление новых общественных отношений,неравенство людей,богатых и бедных требовало новое обьяснение.язычество с его мыслью о равенстве всех людей перед силами природы не могло дать этого обьяснения.х христианство же с его идеей ,что все идет от бога и бедность и богатство давало людям примирение с действительностью.