Почему свобода не может быть безграниченой
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Почему свобода не может быть безграниченой
Ответ(ы):
Гость:
Потому,что если у каждого будет безграничная свобода и он может делать что захочет,то в мире будет хаос. Люди будут убивать,грабить и в стране будет беспорядок. Поэтому придумали законы,которым все должны подчиняться,ведь подчиняясь им,человек создаёт безопасность вокруг себя.
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