Почему свобода не может быть безграниченой

Гость: Гость:

Потому,что если у каждого будет безграничная свобода и он может делать что захочет,то в мире будет хаос. Люди будут убивать,грабить и в стране будет беспорядок. Поэтому придумали законы,которым все должны подчиняться,ведь подчиняясь им,человек создаёт безопасность вокруг себя.