Почему такое животное как рысь не впадает в зимнюю спячку?Свой ответ запиши в виде одного или нескольких предложений. Ответ:________________________ ________________________ _________________________________________...

Почему такое животное как рысь не впадает в зимнюю спячку?Свой ответ запиши в виде одного или нескольких предложений. Ответ:________________________ ________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Рысь не настолько большая как медведь. Ей зимой хватает пищи. Пищей же являются мелкие грызуны.
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