Почему такое животное как рысь не впадает в зимнюю спячку?Свой ответ запиши в виде одного или нескольких предложений. Ответ:________________________ ________________________ _________________________________________...
Почему такое животное как рысь не впадает в зимнюю спячку?Свой ответ запиши в виде одного или нескольких предложений. Ответ:________________________ ________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Рысь не настолько большая как медведь. Ей зимой хватает пищи. Пищей же являются мелкие грызуны.