ПОЧЕМУ ТАМ СТОИТ ТИРЕ пробилися на межі свого світу, який не мав ні початку ні кінця- спинивши Карпатські гори, що зубчастою грядою відгородили Україну від європейських країн, пропустивши крізь себе однокінні путівці...
ПОЧЕМУ ТАМ СТОИТ ТИРЕ пробилися на межі свого світу, який не мав ні початку ні кінця- спинивши Карпатські гори, що зубчастою грядою відгородили Україну від європейських країн, пропустивши крізь себе однокінні путівці й звірині стежки
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Потому что это обобщающее слово