ПОЧЕМУ ТАМ СТОИТ ТИРЕ пробилися на межі свого світу, який не мав ні початку ні кінця- спинивши Карпатські гори, що зубчастою грядою відгородили Україну від європейських країн, пропустивши крізь себе однокінні путівці й звірині стежки