Почему теплый течение как правило направлены от экватора к полюсам а холодные от ??олюса к экватору

Гость: Гость:

Течения движущиесяя от экватора обогревают,материки так например теплое течение северо атлантическое смягчает климат европы отдавая свое тепло,а так как он отдает свое тепло он становится холодным и возвращается к экваотру снова нагревается и идет по кругу снова