Почему теплый течение как правило направлены от экватора к полюсам а холодные от ??олюса к экватору
География
Почему теплый течение как правило направлены от экватора к полюсам а холодные от ??олюса к экватору
Ответ(ы):
Гость:
Течения движущиесяя от экватора обогревают,материки так например теплое течение северо атлантическое смягчает климат европы отдавая свое тепло,а так как он отдает свое тепло он становится холодным и возвращается к экваотру снова нагревается и идет по кругу снова
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