Почему тире ставиться между словами (Слово-серебро , молчание -золото )?

Почему тире ставиться между словами (Слово-серебро , молчание -золото )?

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Если по простому, то в данном случае тире заменяет слово ЭТО.
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