Почему только часть генетической изменчивости проявляется в фенотипах?
Биология
Почему только часть генетической изменчивости проявляется в фенотипах?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что половину хромосом мы получаем от мамы а другую половину от папы
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