Почему Троекуров надменный в соотношении с людьми самого высшего звания уважал старшего Дубровского

Гость: Гость:

Дубровский и Троекуров были старыми друзьями, но принадлежали к разным покровителям. Покровитель Троекурова одержал победу, но дружба между двумя ровесниками так и не угасла. Помещик знал хорошо Дубровского, Дубровский хорошо знал его, отсюда и следует, что Кирила уважал своего старого друга, с которым очень давно знаком.