Почему у кочерги деревянная ручка

Почему у кочерги деревянная ручка

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Так как железо раскаляется при нагреве, это нужно для того чтобы человек, который держит кочергу не обжигал руку.
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