Почему ученики учащиеся во вторую смену хуже усваивают учебный материал чем те которые учатся в 1 смену!????

Биология
Почему ученики учащиеся во вторую смену хуже усваивают учебный материал чем те которые учатся в 1 смену!????
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мозг человека начинает запоминать с 10 до 11 - это самые продуктивные часы.
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