Почему ученики учащиеся во вторую смену хуже усваивают учебный материал чем те которые учатся в 1 смену!????

Биология

Почему ученики учащиеся во вторую смену хуже усваивают учебный материал чем те которые учатся в 1 смену!????

Автор: Гость