Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? 7. Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? А) изменяется межатомное расстояние; Б) увеличивается интенсивность колебательного д...
Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? 7. Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? А) изменяется межатомное расстояние; Б) увеличивается интенсивность колебательного движения заряженных частиц; В) увеличивается число свободных зарядов; Г) увеличивается скорость движения электронов.
Ответ(ы):
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Уменьшение электрического сопротивления полупроводников при нагревании объясняется тем, что с повышением температуры кристалла число освобождающихся электронов увеличивается, концентрация свободных электронов в кристалле возрастает. ОТВЕТ - в