Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? 7. Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? А) изменяется межатомное расстояние; Б) увеличивается интенсивность колебательного д...

Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? 7. Почему уменьшается сопротивление полупроводника при нагревании? А) изменяется межатомное расстояние; Б) увеличивается интенсивность колебательного движения заряженных частиц; В) увеличивается число свободных зарядов; Г) увеличивается скорость движения электронов.