Почему утконосы относиться к млекопитающим 2 признака

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Звери (Mammalia) , класс позвоночных, наиболее известная группа животных, включающая более чем 4600видов мировой фауны. В нее входят кошки, собаки, коровы, слоны, мыши, киты, люди и т.д. В ходе эволюциимлекопитающие осуществили широчайшую адаптивную радиацию, т.е. приспособились к самым разнымэкологическим нишам. Они населяют полярные льды, леса умеренных и тропических широт, степи, саванны,пустыни и водоемы. За несколькими исключениями ( например, муравьеды), их челюсти вооружены зубами,и млекопитающие могут питаться мясом, растениями, беспозвоночными и даже кровью. По размерам звериварьируют от крошечной свиноносной летучей мыши ( Craseonycteris thonglongyai) длиной всего ок. 29 мм имассой 1,7 г, до крупнейшего из всех известных науке животных - синего кита ( Balaenoptera musculus),достигающего длины ок. 30 м при массе 190 т. Только два ископаемых бронтозавроподобных динозаврамогли бы составить ему конкуренцию. Длина одного из них - Seismosaurus - по крайней мере 40 м от носа докончика хвоста, однако весил он, по оценкам некоторых специалистов, ок. 55 т, т.е. втрое меньше, чемсиний кит. Второй динозавр - Ultrasaurus - известен по единственной тазовой кости, но предполагают, что онбыл и длиннее и тяжелее синего кита. Однако, пока это не будет подтверждено дополнительнымиископаемыми остатками, синий кит остается чемпионом среди среди всех когда-либо населявших Землюживотных. Всем млекопитающим свойствен ряд характерных признаков их класса. Название класса Mammaliaпроисходит от лат. mamma - женская грудь, и связано с наличием у всех зверей желез, секретирующихмолоко. Этот термин был впервые применен в 1758 шведским ботаником Линнеем в 10-м издании его книгиСистема природы. Однако научное определение млекопитающих как обособленной группы было дано ещераньше ( 1693) английским ботаником и зоологом Дж.Реем в его труде Методический обзор происхождениячетвероногих животных и змей, а обиходный взгляд на зверей как на группу близкородственных существсложился еще на заре человеческой истории.