Почему утконосы относиться к млекопитающим 2 признака

Биология
Почему утконосы относиться к млекопитающим 2 признака
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Звери (Mammalia) ,  класс позвоночных,  наиболее известная группа животных,  включающая более чем 4600видов мировой фауны.  В нее входят кошки,  собаки,  коровы,  слоны,  мыши,  киты,  люди и т.д.  В ходе эволюциимлекопитающие осуществили широчайшую адаптивную радиацию,  т.е.  приспособились к самым разнымэкологическим нишам.  Они населяют полярные льды,  леса умеренных и тропических широт,  степи,  саванны,пустыни и водоемы.  За несколькими исключениями ( например,  муравьеды),  их челюсти вооружены зубами,и млекопитающие могут питаться мясом,  растениями,  беспозвоночными и даже кровью.  По размерам звериварьируют от крошечной свиноносной летучей мыши ( Craseonycteris thonglongyai)  длиной всего ок.  29 мм имассой 1,7 г,  до крупнейшего из всех известных науке животных -  синего кита ( Balaenoptera musculus),достигающего длины ок.  30 м при массе 190 т.  Только два ископаемых бронтозавроподобных динозаврамогли бы составить ему конкуренцию.  Длина одного из них -  Seismosaurus -  по крайней мере 40 м от носа докончика хвоста,  однако весил он,  по оценкам некоторых специалистов,  ок.  55 т,  т.е.  втрое меньше,  чемсиний кит.  Второй динозавр -  Ultrasaurus -  известен по единственной тазовой кости,  но предполагают,  что онбыл и длиннее и тяжелее синего кита.  Однако,  пока это не будет подтверждено дополнительнымиископаемыми остатками,  синий кит остается чемпионом среди среди всех когда-либо населявших Землюживотных.  Всем млекопитающим свойствен ряд характерных признаков их класса.  Название класса Mammaliaпроисходит от лат.  mamma -  женская грудь,  и связано с наличием у всех зверей желез,  секретирующихмолоко.  Этот термин был впервые применен в 1758 шведским ботаником Линнеем в 10-м издании его книгиСистема природы.  Однако научное определение млекопитающих как обособленной группы было дано ещераньше ( 1693)  английским ботаником и зоологом Дж.Реем в его труде Методический обзор происхождениячетвероногих животных и змей,  а обиходный взгляд на зверей как на группу близкородственных существсложился еще на заре человеческой истории.
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