Почему в 3 сосудах с одинаковой площадтю дна налита жидкость до одного уровня в ка??ом сосуде налить больше воды одинаково ли давление жидкости на дно этих сосудов

Физика
Почему в 3 сосудах с одинаковой площадтю дна налита жидкость до одного уровня в ка??ом сосуде налить больше воды одинаково ли давление жидкости на дно этих сосудов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет давление двух стаканов, где поменьше воды будет меньше а где воды будет налито больше, то там давление прибавится
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