Почему в 30-е гг основным направлением дипламатических усилий ссср становится бор??ба за создание системы коллективной безопасности
История
Почему в 30-е гг основным направлением дипламатических усилий ссср становится бор??ба за создание системы коллективной безопасности
Ответ(ы):
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В 1933 г. в связи с приходом к власти в Германии фашистов во главе с А. Гитлером изменилась расстановка политических сил в Европе. В советской внешней политике также произошел существенный поворот. Он выражался, помимо прочего, в отходе от восприятия всех «империалистических», государств как реальных врагов, готовых в любой момент начать войну против СССР. В конце 1933 г. Народный комиссариат иностранных дел по поручению ЦК ВКП(б) разработал развернутый план создания системы коллективной безопасности в Европе. С этого момента до 1939 г. советская внешняя политика приобретает явную антигерманскую направленность, а ее главным устремлением становится изоляция Германии и Японии. Этот курс во многом был связан с деятельностью наркома иностранных дел М. М. Литвинова. В ноябре 1933 г. СССР установил дипломатические отношения с США, а в 1934 г. Советский Союз приняли в Лигу Наций, где он сразу стал постоянным членом ее Совета. Вхождение Советской страны в Лигу Наций состоялось на его условиях: все споры, прежде всего по поводу царских долгов, были решены в пользу СССР. Это означало включение СССР в мировое сообщество в качестве великой державы. В мае 1935 г. между СССР и Францией был заключен договор о взаимной помощи в случае нападения любого агрессора. Но принятые взаимные обязательства на деле оказались малоэффективными, так как договор не сопровождался какими-либо военными соглашениями. Вслед за тем договор о взаимной помощи был подписан между Советским Союзом и Чехословакией. В 1935 г. СССР осудил введение в Германии всеобщей воинской повинности и нападение Италии на Эфиопию. А после ввода немецких войск в Рейнскую область Советский Союз предложил Лиге Наций предпринять коллективные меры для действенного пресечения нарушений Германией международных обязательств, но его голос не был услышан.
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